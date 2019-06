Papa Francisc și-a întrerupt pentru câteva secunde discursul pe care l-a rostit în fața mulțimii adunate în apropierea Palatului Culturii din Iași pentru a povesti un moment emoționant pe care l-a trăit atunci când a cunoscut o bătrână în Capitala Moldovei.

”Era o femeie destul de bătrână, o bunică. Pe brațe îl ținea pe nepotul său de aproape două luni. Când eu am trecut, mi l-a arătat, surâdea, cu un surs de complicitate, ca și cum mi-ar fi spus «vezi, acum și eu pot să visez». În acel moment m-am emoționat, nu am avut curajul să merg și să o chem aici, în față. De aceea am povestit asta. Bunicii visează când nepoții merg înainte și nepoții, atunci când au rădăcini”, a povestit Suveranul Pontif, în fața celor peste 140.000 de pelerini veniți să-i întâmpine la Iași.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.