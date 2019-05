Papa Francisc a declarat, vineri, că este bucuros de vizita pe care o întreprinde în România. Într-un discurs pe care l-a ținut la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii impresionante, Suveranul Pontif i-a salutat pe președintele iohannis, premierul Dăncilă și pe "fratele" Daniel.

Capul bisericii Catolice consideră această vizită "un moment potrivit pentru a arunca o privire de ansambulu, la 30 de ani de când România s-a eliberat de sub regimul comunist".

"Adresez salutul meu cordial dlui președinte și dnei prim-ministru pentru invitația de a vizita România. Pe fratele meu Daniel țin să îl salut cu iubire frățească, aduc un salut tuturor credințioșilor Bisericii Ortodoxe și pe toți membrii Bisericii Catolice.

Sunt bucuros să mă găsesc în frumoasa dvs țară, la 20 de ani de la vizita Papei Ioan. E un moment potrivit pentru a arunca o privire de ansambulu, la 30 de ani de când România s-a eliberat de sub regimul comunist. În acest timp, România s-a angajat în construcția unui proiect democratic E important să recunoaștem numeroșii pași înainte făcuți pe acest drum, chiar cu mari dificultăți", a declarat Papa Francisc.

Sfântul Părinte i-a încurajat pe români să continue să lucreze pentru a consolida instituțiile și pentru a face astfel încât poporul să își poată exprima întregul potențial pe care îl deține.

Papa Francisc a vorbit și despre fenomenul migrației, despre depopularea unor sate și despre consecințele acestor fenomene.

"E necesar să mergem împreună. A merge împreună înainte ne cere noblețea de a renunța la ceva din propria noastră viziune, atfel încât să creăm o armonie. În felul acesta se poate construi o societate în care fiecare să devină un protagonist al bunului comun O societate în care cei mai săraci să nu fie văzuți drept indezirabili, ci ca pe niște frați Biserica Catolică dorește să contribuie la construirea societății și să se pună în slujba binelui comun, să colaboreze cu autoritățile și cu toți. Biserica Catolică nu este străină și participă deplin la spiritul național, la formarea destinului națiunii

Urând României prosperitate și pace, invoc pentru întreaga populație belșugul binecuvântării divine.

Dumnezeu să binecuvânteze România", a conchis Suveranul Pontif.

