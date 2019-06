Papa Francisc s-a întâlnit duminică, la Blaj, cu membrii comunității rome. În discursul rostit în fața membrilor comunității din Cartierul "Barbu Lăutaru", Suveranul Pontif le-a cerut acestora iertare pentru perioadele în care au fost „maltratați” și „segregați”.

"Am totuşi o greutate pe inimă. Este greutatea discriminărilor, a segregărilor şi a maltratării suferite de comunităţile voastre. Istoria ne spune că nici creştinii şi nici chiar catolicii nu au fost străini de răul acesta atât de mare. Pentru aceasta aş vrea să vă cer iertare. Cer iertare, în numele Bisericii, Domnului şi vouă pentru momentele când, în decursul istoriei, v-am discriminat, maltratat sau v-am privit într-o manieră greşită, cu privirea lui Cain şi nu cu cea a lui Abel, şi nu am ştiut să vă recunoaştem, să vă preţuim şi să vă apărăm în specificitatea voastră. (...)

Pentru Cain nu contează fratele său. Prin indiferenţă alimentăm prejudecăţi şi instigăm la ură. De câte ori nu judecăm în mod nechibzuit, folosind cuvinte care rănesc cu atitudini care seamănă ură şi creează distanţe! Când cineva este lăsat în urmă, familia umană nu mai merge înainte. Nu suntem creştini pe deplin şi nici măcar umani dacă nu ştim să vedem persoana înainte de acţiunile sale, înainte de judecăţile şi prejudecăţile noastre. În istoria omenirii, există mereu atât Abel, cât şi Cain. Există mâna întinsă şi mâna care loveşte", a spus Papa Francisc.

Suveranul Pontif le-a mai spus oamenilor să urmeze calea lui Iisus și să nu aibă ranchiună.

"Ca popor aveţi un rol de protagonişti pe care să vi-l asumaţi. Nu trebuie să vă fie frică să împărtăşiţi şi să oferiţi acele caracteristici specifice vouă care vă definesc, care marchează drumul vostru şi de care avem atât de mare nevoie: valoarea vieţii şi a familiei, în sens larg (...); solidaritatea, ospitalitatea, ajutorul, sprijinul şi apărarea celor mai slabi din comunitate; valorizarea şi respectul celor în vârstă; simţul religios al vieţii, spontaneitatea şi bucuria de a trăi. Să nu privaţi societatea în care vă aflaţi de aceste daruri, dar să fiţi disponibili şi să primiţi toate acele lucruri bune pe care ceilalţi vi le pot oferi şi aduce. (...)

Am venit în această ţară frumoasă şi primitoare ca pelerin şi frate, pentru a trăi diferite întâlniri. Iar acum mă întorc acasă îmbogăţit, luând cu mine locuri şi momente, dar mai ales chipuri. Chipurile voastre vor da culoare amintirilor mele şi vor fi prezente în rugăciunea mea. Vă mulţumesc şi vă duc cu mine! Iar acum vă binecuvântez, dar mai întâi vă cer o mare favoare: să vă rugaţi pentru mine!", a încheiat Papa Francisc.

