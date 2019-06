Papa Francisc, la Blaj: Cei șapte episcopi beatificați au lăsat poporului român o preţioasă moştenire pe care o putem sintetiza în două cuvinte - libertate şi milostivire

Papa Francisc a subliniat duminică, în discursul pe care l-a rostit la Blaj, că cei șapte episcopi care au fost beatificați au lăsat poporului român o moșternire prețioasă, care poate fi rezumată în două cuvinte: libertate și milostivire.

"Voi aţi suferit din cauza discursurilor şi acţiunilor bazate pe discreditare, care duceau până la expulzarea şi la distrugerea celui care nu putea să se apere şi reduceau la tăcere vocile disonante. (...) (Cei șapte episcopi-martiri - n.r.) cu mare curaj şi cu tărie interioară, au preferat să sufere o dură detenţie şi orice fel de tortură decât să îşi renege apartenenţa la iubita lor Biserică. Aceşti Păstori, martori ai credinţei, au recâştigat şi au lăsat poporului român o preţioasă moştenire pe care o putem sintetiza în două cuvinte: libertate şi milostivire", a afirmat Papa Francisc.

Suveranul Pontif i-a beatificat duminică, pe cei șapte episcopi-martiri, Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu.

Cei șapte fericiți for fi înscriși de acum în calendarul sfinților.

