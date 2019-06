Papa Francisc a salutat în limba română și a citat din Mihai Eminescu în discursul pe care l-a rostit sâmbătă în fața celor aproximativ 150.000 de oameni aflați în fața Palatului Culturii de la Iași.

„Dragi frați și surori, bună seara!”, a spus Papa Francisc în limba română.

"Toţi înflorim când ne simţim iubiţi. Pentru că iubirea prinde rădăcini şi ne cheamă să ne înfigem aceste rădăcini în viaţa celorlalţi. Aşa cum ne spun acele frumoase cuvinte ale poetului vostru naţional, care îi dorea dulcii sale Românii: «fiii tăi trăiască numai în frăţie ca a nopţii stele»”, a amintit ulterior Suveranul Pontif de versurile lui Mihai Eminescu.

La finalul discursului său, Papa Francisc le-a mulțumit celor prezenți tot în limba română.

”România este „grădina Maicii Domnului”, şi în această întâlnire am putut să-mi dau seama de aceasta, pentru că ea este o Mamă care cultivă visurile fiilor, care le păzeşte speranţele, care aduce bucuria în casă. Este o Mamă duioasă şi concretă, care are grijă de noi. Voi sunteţi comunitatea vie şi înfloritoare, plină de speranţă, pe care o putem oferi Mamei. Ei să-i consacrăm viitorul tinerilor, al familiilor şi al Bisericii. Mulţumesc!”, și-a încheiat discursul Papa Francisc.

