Vizita istorică a Papei Francisc în România a început vineri, în jurul prânzului. Suveranul Pontif a fost întâmpinat pe aeroport de președintele Klaus Iohannis, de Prima Doamnă, Carmen Iohannis, și de alte sute de persoane.

După ce a fost primit pe Aeroportul Otopeni, Papa Francisc a fost preluat de un Logan de culoare albastră și dus către Palatul Cotroceni. Acolo a fost din nou primit de Carmen și Klaus Iohannis.

Video: Corespondent B1.RO, Andrei Ștefan

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.