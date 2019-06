UPDATE 10.50 Papa Francisc a ajuns la Blaj. Aproximativ 100.000 de pelerini se află pe Câmpia Libertății. La sosirea la Blaj, Suveranul Pontif au strigat în cor: Vivat Papa!

UPDATE 10.30 Președintele Klaus Iohannis a ajuns la Blaj împreună cu Prima Doamnă, Carmen Iohannis. La Blaj se află și Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei, precum și premierul Viorica Dăncilă împreună cu câțiva membrii ai Guvernului.

