Papa Francisc a ajuns, vineri, la Catedrala Mântuirii Neamului, după întrevedrea pe care a avut-o cu Preafericitul Daniel la Palatul Patriarhiei.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Suveranul Pontif a ținut un discurs la ceremonia din Catedrala Mântuirii Neamului, în care și-a exprimat "mulțumirea și emoția pentru că mă aflu în acest templu sfânt care ne adună în unitate".

Capul bisericii Catolice a rostit la finalul declarației rugăciunea "Tatăl Nostru".

"De fiecare dată când pronunțăm „Tatăl nostru” subliniem că, fără să spunem al nostru, nu poate exista cuvântul Tată. Uniți în rugăciunea lui Isus, ne unim și în experiența sa de unire și de mijlocire care ne face să spunem: Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. (...) În fiecare zi avem nevoie de El, pâinea noastră cea de toate zilele. El este pâinea vieții (cf. In 6,35.48), care ne face să ne simțim fii iubiți, care ne potolește foamea când ne simțim singuri și orfani. El este pâinea slujirii: în timp ce se frânge pe sine pentru a deveni slujitorul nostru, ne cere să ne slujim unul pe altul.

Ori de câte ori ne rugăm, cerem să ne fie iertate greșelile noastre. E nevoie de curaj să ne angajăm totodată să iertăm și noi greșitorilor noștri. Prin urmare, trebuie să găsim puterea de a ierta din inimă pe fratele nostru (cf. Mt 18,35), așa cum Tu, Tată, ierți păcatele noastre: să lăsăm trecutul în urmă și să îmbrățișăm împreună prezentul. Ajută-ne, Tată, să nu cedăm în fața fricii, să nu vedem în deschiderea față de celălalt un pericol; să avem puterea de a ne ierta și de a merge înainte, curajul de a nu ne mulțumi cu o viață liniștită și de a căuta mereu, cu transparență și sinceritate, chipul fratelui.

Iar când răul, pândind la ușa inimii (cf. Gen 4,7), ne va împinge să ne închidem în noi înșine, când ispita de a ne izola ne va copleși, ascunzând substanța păcatului care constă în îndepărtarea de Tine și de aproapele nostru, Tată, continuă să ne susții. Încurajează-ne să descoperim în fratele de lângă noi un sprijin pe care Tu ni l-ai pus alături pentru a merge spre Tine și să avem împreună curajul de a spune „Tatăl nostru”. Amin.", a spus Papa Francisc.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

De asemenea, Patriarhul Daniel a rostit un discurs în Catedrala Mântuirii Neamului. Patriarhul transmite recunoștința diasporei ortodoxe românești față de Papa Francisc

"Vă adresăm salutul pascal „Hristos a înviat!” şi vă primim astăzi în această nouă Catedrală a Bisericii Ortodoxe Române, pe care Sanctitatea Voastră a dorit personal să o viziteze. Cu 20 de ani în urmă, în zilele de 7-9 mai 1999, când Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat România ca pelerin, el a numit această ţară „Grădina Maicii Domnului”. (...)

În anii 1999 şi 2002, Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea a oferit un ajutor financiar Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru construirea acestei Catedrale, în valoare de 200.000 USD.

În anul 2017, acest ajutor financiar a fost integrat simbolic de Patriarhia Română, ca parte din costul total de 500.000 euro, în vederea achiziţionării clopotelor Catedralei Naţionale, de la firma catolică Grassmayr din Innsbruck, Austria, deoarece, în tradiţiile ortodoxă şi catolică, clopotele au o valoare simbolică foarte profundă: ele reprezintă glasul lui Dumnezeu, carecheamă oamenii la rugăciune şi la cooperare fraternă.

Suntem recunoscători pentru acest ajutor financiar simbolic şi, totodată, vă mulţumim pentru sprijinul pe care îl acordaţi constant credincioşilor ortodocşi români din Italia şi din alte ţări, unde Biserica Romano-catolică a pus la dispoziţia comunităţilor ortodoxe româneşti 426 lăcaşuri de cult, 306 în Italia şi 120 în alte ţări din Europa Occidentală", a spus Patriarhul Daniel.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

În semn de ospitalitate românească, Patriarhul DAniel a oferit Sanctităţii Sale o icoană în mozaic a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul spiritual al României, dimpreună cu urarea: Ad multos annos!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Apoi, Suveranul Pontif își va continua programul la București printr-o Liturghie oficiată la Catedrala Catolică „Sfântul Iosif” și cu o omilie (predică) rostită dinaintea credincioșilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

În continuare, programul vizitei din Catedrala Națională cuprinde rostirea rugăciunii Tatăl nostru, în limba latină, urmată de cântări pascale catolice. După terminarea acestora, va urma rostirea rugăciunii Tatăl nostru, în limba română, urmată de cântări pascale ortodoxe.

Apoi, Suveranul Pontif își va continua programul la București printr-o Liturghie oficiată la Catedrala Catolică „Sfântul Iosif” și cu o omilie (predică) rostită dinaintea credincioșilor.

Credincioșii s-au strâns deja în fața Catedralei Sfântul Iosif din București, în așteptarea Papei Francisc: 'Este emoționant, este onorant. Sunt sentimente frumoase, de întărire a credinței' - Românii au rostit în cor RUGĂCIUNEA COLECTIVĂ (VIDEO, FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Video: B1.ro / Andrei Ștefan

În cuvântul său adresat ierarhilor români, la Paltul Patriarhiei, liderul Bisericii Romano-Catolice a amintit de „legăturile de credință care ne unesc”, dar şi de vizita de acum două decenii în ţara noastră a predecesorului său, Papa Ioan Paul al II-lea.

La rândul său, în cuvântul de salut adresat Conducătorului Bisericii Romano-Catolice, Patriarhul Daniel a rememorat întâlnirea dintre Patriarhul Teoctist și Papa Ioan Paul al II-lea din urmă cu 20 de ani.

VEZI AICI DISCURSURILE SUVERANULUI PONTIF ȘI PATRIARHULUI DANIEL

Papa Francisc vizitează România în perioada 31 mai – 2 iunie şi va fi prezent la Bucureşti, Iaşi, Blaj şi Şumuleu Ciuc.