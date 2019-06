UPDATE 17.35 Papa Francisc s-a urcat în avionul care va decola către Roma.

UPDATE 17.25 Președintele Klaus Iohannis și soția sa îl conduc pe Papa Francisc către avionul Tarom care va decola către Roma. Înainte de urcarea în avion, Suveranul Pontif îi salută pe oamenii care au venit pe Aeroportul din Sibiu. Sfântul Părinte este aplaudat de mulțime.

UPDATE 17.15 Papa Francisc a ajuns pe Aeroportul din Sibiu, unde a fost întâmpinat de președintele Klaus Iohannis și de Prima Doamnă, Carmen Iohannis. Ploaia s-a oprit la Sibiu cu câteva minute înainte de sosirea Suveranului Pontif.

Papa Francisc a declarat duminică, la Blaj, că pleacă ”îmbogățit” din România. În timpul vizitei sale la comunitatea de romi din Cartierul "Barbu Lăutaru", Suveranul Pontif le-a promis oamenilor că se va ruga pentru ei și le-a cerut ca și ei să se roage pentru el.

"Am venit în această ţară frumoasă şi primitoare ca pelerin şi frate, pentru a trăi diferite întâlniri. Iar acum mă întorc acasă îmbogăţit, luând cu mine locuri şi momente, dar mai ales chipuri. Chipurile voastre vor da culoare amintirilor mele şi vor fi prezente în rugăciunea mea. Vă mulţumesc şi vă duc cu mine! Iar acum vă binecuvântez, dar mai întâi vă cer o mare favoare: să vă rugaţi pentru mine!", a declarat Sfântul Părinte la Blaj.

Papa Francisc a vizitat comunitatea de romi de la Blaj după ce, în cursul dimineții de duminică, a oficiat slujba de beatificare a șapte episcopi-martiri, pe Câmpia Libertății.

Peste 120.000 de oameni au rostit acolo, la unison, rugăciunea rugăciunilor, Crezul. Într-un singur glas, catolici sau ortodocşi, indiferent de vârstă, naţionalitate sau rang pe scara socială, mii de suflete şi-au mărturisit credinţa în Dumnezeu. Iar pe toţi i-a binecuvântat mai apoi Papa Francisc.

Au fost momente istorice pentru ţara noastră, iar câmpia de la Blaj a devenit încă o dată un centru al creştinătăţii. Papa Francisc a oficiat cea de-a treia Sfântă Liturghie din programul călătoriei apostolice făcute în România, slujbă în cadrul căreia a avut loc beatificarea celor șapte episcopi greco-catolici care au pătimit chinuri groaznice pentru credinţa lor de neclintit. (Detalii AICI)

