'Papa Francisc mi-a semnat tricoul Echipei Naționale a României' - Suveranul Pontif a dedicat ieșirea publică de miercuri, din Piața San Pietro, vizitei istorice pe care a făcut-o în țara noastră (VIDEO)

Papa Francisc și-a dedicat ieșirea publică de miercuri, din Piața San Pietro, vizitei istorice pe care a făcut-o în România. La ceremonie a fost prezentă și o delegație din țara noastră.

Printre aceștia și preotul Francisc Doboș, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, căruia Suveranul Pontif i-a semnat tricoul echipei naționale a României.

