Papa Francisc a ținut să le mulțumească celor 100.000 de oameni adunați pe Câmpia Libertății de la Blaj pentru primirea călduroasă pe care i-au făcut-o.

Înainte de finalul Sfintei Liturghii, în care au fost beatificați șapte episcopi greco-catolici martiri, Sfântul Părinte le-a spus românilor că îi încredinţează Fecioarei Maria, care să îi călăuzească ''spre un viitor de un autentic progres şi de pace''.

Iată, mai jos, cuvântul de mulțumirea adresat de Suveranul Pontif românilor:

”Dragi frați și surori,

Înainte de a termina această Dumnezeiască Liturghie, doresc să vă salut încă o dată pe toți cei prezenți aici și pe cei pe care i-am întâlnit în aceste zile, mulțumindu-vă tuturor pentru primirea călduroasă.

Îi salut cu respect pe domnul Președinte al Republicii și pe celelalte autorități, exprimându-mi recunoștința sinceră pentru colaborarea rodnică în ceea ce privește pregătirea și desfășurarea acestei vizite. Le sunt recunoscător Prefericirii Sale, Patriarhul Daniel, Sfântului Sinod, clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, care m-au primit în spirit fratern!

Domnul să binecuvânteze această străveche și distinsă Biserică și s-o susțină în misiunea ei!

Adresez un salut plin de afecțiune și de recunoștință Preafericirii Voastre, Cardinal Lucian Mureșan.

Îi salut pe credincioșii Bisericii Catolice, episcopi, preoți, persoane consacrate și credincioși laici din București și din Iași, precum și pe numeroșii pelerini veniți la Șumuleu Ciuc.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu, care mi-a dat posibilitatea de mă ruga cu voi și de a vă încuraja în lucrarea voastră de evanghelizare și de mărturie a carității.

Aici, la Blaj, pământ de martiriu, de libertate și de milostivire, vă aduc omagiul meu vouă, fii ai Bisericii Greco-Catolice, care, de trei secole încoace, dați mărturie, cu ardoare apostolică, despre credința voastră.

Preacurata Fecioară Maria să reverse ocrotirea ei maternă asupra tuturor cetățenilor României care, de-a lungul istoriei, s-au încredințat mereu mijlocirii ei. Maicii Domnului vă încredințez pe voi toți și Îi cer să vă călăuzească pe drumul vostru de credință pentru a înainta spre un viitor de progres autentic și de pace și astfel, să contribuiți la construirea unei patrii mai drepte și fraterne”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.