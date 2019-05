Papa Francisc a fost primit, vineri după-amiază, la Palatul Patriarhiei. Suveranul Pontif a avut programată o întâlnire privată cu Patriarhul Daniel.

Ajuns la Palat, Papa a sărutat crucea pe care o purta la gât Patriarhul Daniel.

Un gest identic a făcut și dimineață, la Aeroportul Otopeni, față de ÎPS Nifon, arhiepiscopul ortodox al Târgoviștei.(Detalii AICI)

Papa i-a dăruit Patriarhului un Codex Pauli, iar Patriarhul Daniel i-a dăruit, între altele, o icoană și o machetă a Catedralei Neamului, realizată din cristal.

