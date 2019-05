Papa Francisc, primit cu mare bucurie de români: E o șansă unică pe care o avem în viață. Ne simțim binecuvântați! (VIDEO)

A fost mare bucurie în rândul oamenilor prezenți, la Palatul Cotroceni, pentru a-l întâmpina pe Papa Francisc.

Corespondentul B1.RO, Andrei Ștefan, ne arată că oamenii, indiferent de religie, au venit să-l vadă pe Papă de aproape, se simt onorați și nu-i deranjează deloc că au străbătut, unii dintre ei, distanțe lungi pentru a asista la eveniment.

”E o șansă unică pe care o avem în viață, de a fi așa de aproape de Sfântul Părinte. Ne simțim binecuvântați”, a susținut o cercetașă.

Video: Corespondent B1.RO, Andrei Ștefan

