Papa Francisc a ajuns la București puțin după ora 11.00 și a fost întâmpinat de președintele României, Klaus Iohannis, și de Prima Doamnă, Carmen Iohannis.

”E o mare plăcere pentru noi să vă salutăm pe pământ românesc!”, i-a transmis Iohannis Suveranului Pontif.

”Suntem onorați și fericiți să vă avem aici, în țara noastră. E o binecuvântare pentru noi!”, i-a spus și Carmen Iohannis.

