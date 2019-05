UPDATE: Avionul în care se află Papa Francisc a aterizat la București, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, la ora 11.10.

Papa Francisc este așteptat să ajungă în București după ora 11.00. Pregătiri pentru venirea sa au loc până în ultimul moment. Corespondentul B1.RO, Andrei Ștefan, a surprins momentul în care responsabili cu aceste pregătiri chiar curățau cu un burețel covorul roșu pe care va păși Suveranul Pontif.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.