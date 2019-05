Papa Francisc în România. Cum arată papamobilul făcut de Dacia pentru Suveranul Pontif (VIDEO)

Papa Francisc va vizita Bucureştiul şi mai multe orașe din România cu celebrul Papamobil. Aceasta este denumirea generică atribuită, neoficial, tuturor mașinilor în care liderul spiritual al Bisericii Catolice apare în public. Pentru vizita din România, uzina Dacia a creat special autoturismul cu care Papa Francisc merge prin ţara noastră, informează B1 TV. Putem vorbi, deci, despre un papamobil românesc.

