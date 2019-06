UPDATE: După vizita în comunitatea de romi de la Blaj, Papa Francisc se îndreaptă spre Sibiu, de unde va decola spre Vatican.

"Deschideți-vă inima și nu faceți diferențe. Sărac sau bogat, suntem egali în fața divinității" este mesajul plin de profunzime care va ajunge împreună cu Sfântul Părinte la comunitatea romilor din Blaj. Acolo, oamenii freamătă de emoţie. Şi-au pregătit casele, dar mai ales inimile, pentru întâlnirea care va avea loc într-o biserică ridicată în mai puţin de trei luni, special pentru vizita Suveranului Pontif.

Sfântul Părinte și-a dorit enorm să îi cunoască pe romii din Blaj, așa că le va trece pragul, se vor ruga împreună și vor vorbi, în a treia zi a vizitei Papei în România. În așteptarea Suveranului Pontif, comunitatea este copleșită de emoții și s-au pregătit de zor pentru această mare sărbătoare.

Alături de credincioşi, Papa Francisc va ţine o rugăciune la bisericuţa ridicată special pentru venirea lui. Va poposi numai jumătate de oră, însă mesajul lui este unul puternic - toţi suntem egali, indiferent de condiţia socială, de etnie şi de religie.

Special pentru Sanctitatea Sa, în biserica a fost adus un scaun arhieresc, altarul şi analogul bisericesc, realizate într-un atelier din localitate. Trei oameni au lucrat timp de o lună la obiectele de cult, deja amplasate în biserica.

Biserica romilor greco-catolici din Blaj este dedicată sfântului Apostol Andrei, fratele lui Petru şi a fost ridicată în mai puţin de trei luni chiar pe locul unde, în urmă cu 70 de ani, episcopul Ioan Suciu, şi el ocrotitor al lăcaşului de cult, se întâlnea cu copiii din comunitate şi jucau fotbal.

