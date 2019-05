Pregătiri intense la Cotroceni pentru primirea Papei Francisc. Ce va face Suveranul Pontif în Capitală (VIDEO)

În plină exercitare a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene şi la puţin timp după Summit-ul de la Sibiu, România revine în prim-planul internaţional graţie vizitei Papei Francisc. Toţi ochii opiniei publice mondiale vor fi îndreptaţi asupra ţării noastre. Călătoria apostolică este cu atât mai încărcată de semnificaţii cu cât vizează triunghiul simbolic al unităţii româneşti: Bucureşti - Iaşi - Blaj.

Capitala a intrat deja în stare de alertă pentru vizita Papei Francisc, unul din cei mai păziţi oameni ai Planetei. Prin locurile pe unde Sfântului Părinte va trece sunt luate măsuri de securitate maxime. Sunt închise peste 100 de şcoli şi grădiniţe şi traficul este restricţionat.

Iar prima oprire Papa Francisc o va face la Cotroceni. Aici va avea loc o ceremonie militară, după care Suveranul Pontif va avea discuţii tete-a-tete cu preşedintele Klaus Iohannis.

