Prima zi din cadrul vizitei oficiale efectuate de Papa Francisc în România se apropie de final. După ce a oficiat Liturghia la Catedrala Catolică Sfântul Iosif, Suveranul Pontif a traversat cu papamobilul piaţa George Enescu unde a fost întâmpinat de zeci de mii de români care l-au ovaţionat şi aplaudat.

