Parada de 1 Decembrie ar putea fi anulată din cauza epidemiei de coronavirus. Daniel Anghel (MApN): Probabil că Ziua Națională va fi sărbătorită în alt mod (VIDEO)

Pandemia de coronavirus ar putea da peste cap și ceremoniile de Ziua Națională. Autoritățile iau in calcul anularea paradei militare, informează B1 TV. În mod tradițional, aceasta se desfășura în fiecare an în centrul Capitalei. Reprezentanţii Ministerului Apărării au precizat că dacă situaţia epidemiologică nu se schimbă, este posibil ca Ziua Naţională să fie sărbătoriă în alt mod.

Dacă în alţi ani existau defilări grandioase, pandemia de coronavirus a generat mari schimbări anul acesta.

„În actualul context pandemic, sunt luate în calcul toate opțiunile. Încă nu s-a luat o decizie finală asupra modului în care se va sărbători Ziua Națională pe data de 1 Decembrie”, a declarat Daniel Anghel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Reprezentanţii Ministerului Apărării precizeză că dacă situaţia epidemiologica rămâne la fel, este posibil ca Ziua Naţională să fie sărbătorită în alt mod.

„Ne gândim și dacă lucrurile rămân ca în momentul de față, probabil că Ziua Națională va fi sărbătorită în alt mod”, a mai susținut Daniel Anghel.

