În acest weekend, în Parcul Izvor, bucureştenii, şi nu numai ei, au parte de distracţie maximă. Organizatorii au pregătit de toate: concerte, ateliere pentru copii, un turneu de şah, demonstraţii de baschet, box, rugby, aerobic, jocuri gonflabile şi multe alte surprize.

Primăria sectorului 5, prin Centrul Cultural şi de tineret „Ştefan Iordache”, au organizat pentru cei mici, dar şi pentru cei mari un adevărat turnir al distracţiei şi al competiţiei intitulat #FAPTE: START SPRE VIITOR.

”Avem activități sportive, artistice, avem o bibliotecă mobilă, avem, de asemenea, seri estivale de film, în care îi invităm, cu drag, atât pe cei mici, cât și pe cei mari, să vină să vizioneze frumoasa serie «B.D. la munte și la mare» și filme Disney pentru copilași”, a declarat Mariana Stoica, director al Centrului Cultural și de tineret ”Ștefan Iordache”.

Turneul de şah a adunat în faţa meselor peste 250 de şahişti profesionişti şi amatori.

Toate grădiniţele, şcolile şi liceele din sectorul 5 au fost prezente la eveniment în cadrul ”Paradei performanței”.

”Pentru mine, cel mai important lucru este să ne creștem copiii frumoși, sănătoși, veseli și asta încercăm să facem. Asta încercăm să facem prin toate lucrurile pe care le-am făcut. Că oferim două mese calde, la prânz și seara, tuturor copiilor, că le-am dat rechizite tuturor copiilor, că sunt toți în siguranță, că am reușit să facem after school-uri acolo unde aveam într-adevăr nevoie. Toate lucrurile acestea sunt făcute dintr-un singur motiv: ca ei să stea cât mai mult timp supravegheați, să iasă de sub influența oricărui lucru negativ și să reușească să-și atingă potențialul pozitiv maxim. Vom da burse pentru 500 de studenți din Sectorul 5, în ordinea descrescătoare a mediilor. E foarte bine că iau 10 la Evaluarea Națională, la Bac, să aibă note bune și la facultate și autoaritatea locală îi sprijină”, a declarat primarul Daniel Florea.

