Căutări de amploare în judeţul Covasna. Un parapantist de origine franceză a dispărut în munţi. Bărbatul s-a desprins de grupul cu care era şi de atunci nu a mai fost văzut, informează B1 TV. Salvamontiştii, cei de la ISU Covasna şi Braşov îl caută de duminică seară însă fără niciun rezultat.

Parapantistul a dispărut în timp ce zbura dinspre Braşov spre zona Comandău. El făcea parte dintr-un grup mai mare, însă s-a despărţit de amicii săi, iar ultima dată a fost văzut după amiază între localităţile Păpăuţi şi Chiuruş din judeţul Covasna.

VESTE PROASTĂ PENTRU KANAL D! TEO TRANDAFIR A FĂCUT ANUNȚUL! VA FI ULTIMA OARĂ

Când au văzut că prietenul lor nu apare nici după lăsarea întunericului cei care îl însoţeau au sunat la 112.

Zeci de salvatori de la ISU Covasna, ISU Braşov şi salvamontiştii din cele două judeţe, însoţiţi de poliţişti, jandarmi, militari şi voluntari au plecat să îl caute. Însă, din păcate, nici urmă de el.

Căutările au fost reluate luni dimineaţă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.