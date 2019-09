Parchectul General a deschis un dosar penal in rem privind activitatea INML în cazul Caracal

Parchetul General a deschis, în urma unei sesizări, un dosar penal in rem privind modul în care specialiștii INML au efectuat analiza ADN în cazul Alexandrei Măceșanu, iar în cauză sunt cercetate infracțiunile de favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu.

DOAMNE, DUMNEZEULE! TEO TRANDAFIR NU MAI ARE NICIO ȘANSĂ! CARMEN HARRA A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT!

"Astazi Parchetul General a decis INCEPEREA URMARIRII PENALE IN REM fata de Institutul National de Medicina Legala in cazul primei analize ADN facuta in cazul nepoatei mele Alexandra Mihaela Macesanu!. Inceperea Urmarii Penale in rem are loc in urma plangerii penale depusa de mine la Parchetul General prin intermediul Sectiei de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General. Pentru fundamentarea acestei plangeri penale am folosit si argumentat inclusiv din raportul Corpului de Control al Ministrului Sanatatii care a dispus un control la INML tot la solicitarea MEA!. Acuzatia adusa este de posibila falsificare a rezultatelor!

P.S.: De ce INML are protocol cu STS? De cand si pt ce? De ce nu are cu SRI, SIE, DGPI sau DGIA? De ce cu STS?", scrie pe Facebook Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu.

LACRIMI ÎN SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI

Amintim că luni a avut loc, la Caracal, reconstituirea crimei în cazul adolescenteid e 16 ani. (Detalii AICI)