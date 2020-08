Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost trimis, vineri, în judecată pentru omor, potrivit unei decizii a Parchetului Capitalei, anunță B1 TV. Mario s-ar afla în prezent în Italia, acolo unde a fost dus pentru a fi tratat, aflându-se în stare gravă în urma accidentului din 8 septembrie 2019.

