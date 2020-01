Parchetul General a deschis un dosar penal la ANC: 97% dintre cererile de cetățenie, majoritatea venite din Rusia, au fost făcute în baza unui singur articol (VIDEO)

Anchetă de amploare la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie! Parchetul General a deschis un dosar penal într-un caz legat de acordarea „peste rând" a cetățeniei române mai multor persoane din Rusia, Belarus, Ucraina și Republica Moldova, relatează B1 TV.

Într-un raport al Corpului de Control al Ministerului Justiției se arată că cetățenia română este acordată ilegal, în urma unui sistem paralel de înregistrare a cererilor și fără verificarea autenticității actelor depuse de solicitanți. An de an, numărul acestora a crescut considerabil: dacă în 2015 au depus cerere 950 de ruși, în 2018 ani, numărul acestora crescuse la 3 500.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.