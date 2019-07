CRIME ÎN SERIE ÎN CARACAL | Parchetul General face verificări la Parchetul Tribunalului Olt (VIDEO)

Parchetul General a dispus verificări la Parchetul Tribunalului Olt în cazul crimelor oribile din Caracal. Este analizat modul în care a acționat procurorul în cazul fetiței răpite miercuri, dar și intervenția polițiștilor.

Se pare că agenții și procurorul de caz puteau intra în casa criminalului, organizând un flagrant, deoarece era o situație majoră. Conform Codului de Procedură Penală, dacă există suspiciunea că în spațiul în care urmează să se desfășoare percheziția se află o persoană a cărei viață e pusă în pericol, se poate face respectiva percheziție și fără mandat de la judecător.

Polițiștii au identificat locul încă de noaptea trecută, în jurul orei 24.00, dar anchetatorii au preferat să meargă întâi la un un judecător, pentru a obține mandatul de percheziție.

