Parcul Cișmigiu nu poate fi reamenajat. Tribunalul București a anulat proiectul Primăriei Capitalei

Parcul Cișmigiu nu va putea fi reamenajat, așa cum prevedea proiectul Primăriei Capitalei, a decis Tribunalul București. Hotărârea Consiliului General din 2019 propunea modificări substanțiale ale monumentului istoric, reducerea suprafeței de spațiu verde, dar și creșterea numărului de terase și restaurante și urma să coste aproximativ 10 milioane de euro.

Cum urma să fie reamenajat Parcul Cișmigiu

Proiectul de reamenjare păstra în mare parte caracterului original al parcului și restaurarea elementelor definitorii - zona La cetate, la buturugă, terasa de trandafiri, grota, izvoarele, lacul și debarcaderul, însă și creșterea numărului de terase și chioșcuri de la 11 la 17, tăierea mai multor arbori, în principal bolnavi, uscați, nevaloroși, desființarea celor 3 locuri de joacă și amenajarea unuia mare în zona Pieței Walter Mărăcineanu, desființarea spațiului pentru câini, dar și creșterea suprafeței aleilor. O altă propunere controversată era pavarea peluzei de pe axul parcului, potrivit hotnews.ro.

Procesul a fost intentat de USR București, iar decizia poate fi atacată cu recurs.

"Alături de colegii mei din USR București, la inițiativa lui Alexandru Gâdiuță și a colegei Ana Ciceală, am contestat la Tribunalul București mutilarea Parcului Cișmigiu, pe care a propus-o Consiliul General al Municipiului București, în mandatul Gabrielei Firea, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 395/31.07.2019. Proiectul ar presupune amplasarea de noi spații comerciale în parc, lățirea aleilor existente și amenajarea de noi alei în zone unde la acest moment există arbori plantați. Am contestat diminuarea nelegală a spațiului verde și atingerea adusă unui monument istoric, precum și lipsa avizului din partea Ministerului Culturii pentru intervenții asupra unui obiectiv de patrimoniu protejat. Parcul istoric Grădina Cișmigiu este cea mai veche grădină publică din București. Nivelul de protecție a parcului este maxim, iar intervențiile sunt permise numai pentru conservarea spațiilor, construcțiilor și plantației valoroase existente, cu interzicerea oricărui alt tip de intervenție. Decizia Tribunalului București este nedefinitivă, dar suspendă executarea proiectului până la soluția definitivă", a scris avocatul Dumitru Dobrev, USR, pe pagina de Facebook.Celebrul prezentator S-A STINS din viață. ESTE VESTEA TRISTĂ A ZILEIBeing Sent