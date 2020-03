Din cauza faptului că oamenii nu respectă măsurile impuse pentru a preveni răspândirea cu noul coronavirus, luând cu asalt parcurile în prima zi de weekend, autoritățile iau și mai multe măsuri lgate de restricțiile în spațiul public.

Viceprimarul Sectorului 2 al Capitalei, Dan Cristian Popescu, a decis închiderea locurilor de joacă și de recreere din sector:

„Poliția Locală sector 2 acționează în sector pentru închiderea locurilor de joacă și recreere.

Fiți responsabili față de dumneavoastră și față de cei dragi! Respectați măsurile impuse de autorități!”, este mesajul postat de acesta pe pagina de Facebook.

Cu toate acestea, sunt și parcuri care rămân momentan deschise: Parcul Tei, Parcurile Plumbuita I și II, Parcul Național și Aleea Belvedere, Parcul Cinema Floreasca, Parcul Morarilor, Parcul Cosmos, Parcul Creangă, Parcul Obor, Parcul ACR, Parcul Motodrom și Parcul Titus Ozon.

“Parcurile rămase deschise impun aceeași conduită socială și aceleași măsuri de prevenție: respectarea distanței de 2 metri între cetățeni, purtarea măștii și a mănușilor de unică folosință, evitarea locurilor aglomerate”, a declarat viceprimarul sectorului 2.

Și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un nou apel către populație de a sta în case, pentru a preveni răspândirea și mai mult a noului coronvirus.

„Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare fiind vremea frumoasa. In aceasta perioada ramanerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa va expuna si sa expuna familiile voastre este extrem de importanta. Virusul nu se vede, nu se simte si nu are gust ca sa-l evitati. Acesta se evita numai prin masurile de izolare si distantare sociala. Evitati expunerea persoanelor varstince din familiile d-voastra la acest risc printr-un comportament responsabil. Va rog mult evitati la maxim activitatile care nu sunt esentiale in aceasta perioada!”, a scris Arafat, pe Facebook.