Parfumul concertelor Operei Naționale București s-a simțit din nou în Capitală: ' Suntem mândri că putem ajuta cultura română manifestată în toate formele ei' (VIDEO)

Parfumul concertelor Operei Naționale București s-a simțit din nou, weekend-ul acesta, într-o atmosferă caldă de vară. Printre stele și miros de flori, ariile și-au spus povestea, iar duetele muzicale au topit sigiliul absenței activității artistice din această primăvară. Cei prezenți au fost purtați într-o călătorie muzicală prin cele mai cunoscute compoziții și partituri scrise cu dor, freamăt și pasiune.

„Acestea sunt ingredientele care sperăm că vor aduce din nou în sufletele publicului frumosul univers al artei clasice”, declară Ștefan Ignat, Manager – Director General al Operei Naționale București.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.