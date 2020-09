Părintele Calistrat, confirmat cu coronavirus. Clericul recomanda "o gură de ţuicuţă" contra virusului COVID-19 (VIDEO)

Părintele Calistrat, unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici din România, preotul care recomanda contra infectarii cu COVID-19 gargara cu apă și sare și "o gură de ţuicuţă", a fost confirmat cu noul coronavirus.

Părintele Calistrat, confirmat cu coronavirus

Clericul din județul Iași, ajuns popular datorită postărilor pe Facebook, le-a transmis câteva cuvinte urmăritorilor săi de pe internet.

Vineri, 4 septembrie, acesta a postat un mesaj, recunoscând infectarea cu SARS-CoV-2, deși până acum susținea că este doar răcit, nu infectat.

„În seara aceastăa, am făcut un mic răgaz cu gândul cel bun și curat, la toți iubitorii paginii noastre de învățătură ortodoxă, cu scopul de a mulțumi tuturor creștinilor, pentru orice gând frumos, pentru orice rugăciune caldă și sinceră, pentru fiecare îngrijorare a fiecăruia dintre dumneavoastră, care vizitați mănăstirea noastră și pagina noastră de învățătură.

Am să vă reamintesc, că o tuse seacă, forțată și necontrolată a pus stăpânire pe sistemul meu respirator, de aceea am luat decizia cu prezentarea la spital de bună voie.

Fără simtome specifice, de virus Covid 19, luni la analiza sângelui s-a confirmat testul ca fiind pozitiv.

Diagnosticul este sub controlul specialistului, doamna doctor profesor de la Spitalul Infecțioase-Iași, sunt bine, sunt sub tratament cu antibiotice, sunt în rezervă spitalului, sub monitorizare și repaus, nu este absolut nici o conspirație, totul este cât se poate de normal, în cateva zile voi fi la chilie, după decizia specialistului cu tratamentul efectuat conform protocolului de spitalizare.

Probabil, pare puțin dificil, faptul că 10 sau 12 zile trebuie repaus și distanță față de credincioși, dar astea sunt regulile igienico-sanitare.

După efectuarea următorului test, care va fi probabil negativ în urma tratamentului administrat, va fi o perioadă de cateva zile neutre și ne vedem cu pace și liniște la mănăstirea Vlădiceni, locul nostru de bucurie duhovnicească și de slujbe pentru bunii noștri credincioși.

Nu vă mai faceți nici un fel de grijă, sunt bine, sunt sub tratament, nu am complicații, nu am probleme grave de sănatate.

Să nu fim exagerați, să nu conspirăm, să nu creem confuzii inutile, sunt și eu un om obișnuit, respect și iubesc pe toată lumea, de aceea nu am crezut și nu cred în scenarii sau presupuse gânduri rele asupra mea, din partea cuiva.

Dumnezeu Singurul ne apară, ne păzește, ne mântuiește și ne ocrotește și ne veghează fiecare clipă a vieții noastre.

Seară frumoasă și binecuvântată din toată inima, de la părintele Calistrat personal, eu le-am gândit și vi le-am trimis cu bucurie, să aveți pace în suflet și o noapte liniștită”, a transmis preotul de la Mânăstirea Vlădiceni, în vârstă de 54 de ani, pe internet.

Preotul le recomanda enoriașilor să se apere de COVID-19 cu leacuri băbești

Cu ceva timp în urmă, părintele Calistrat îşi sfătuia enoriaşii să se apere de coronavirus prin intermediul leacurilor băbeşti.

Acesta le recomanda ca, în fiecare dimineaţă, prânz şi seară, să facă gargară cu apă caldă cu sare și să ia „o gură de țuicuță”.

Părintele este considerat un influencer în mediul online, avand 670.000 de urmăritori pe contul personal de Facebook, dar și aproape 82.000 pe YouTube.