Părinții Alexandrei Măceșanu, prezenți joi la sediul DIICOT. Detalii de ultim moment din dosarul privind tragedia de la Caracal (VIDEO)

Părinții Alexandrei Măceșanu s-au prezentat la sediul DIICOT, joi, pentru a citi în întregime raportul INML referitor la decesul fetei lor, dar și pentru a prezenta buletinul ei astfel încât să le fie eliberat certificatul de deces.



Aproape o oră au stat părinții Alexandrei Măceșanu în sediul INML. Ei au venit însoțiți de avocatul lor. Aceștia ar fi trebuit să lase și buletinul la DIICOT, însă nu au făcut acest lucru, motiv pentru care probabil că va mai dura până când procurorii vor elibera certificatul de deces.



Între timp, Gheorghe Dincă, principalul suspect în dosar, a fost dus la IGPR pentru o nouă zi de audieri. La această audiere, participă atât avocații părților vătămate, cât și cel care a făcut analiza comportamentală.

