Părinții cer ca mersul la școală să fie opțional, în contextul epidemiei de Covid-19: 'Obligativitatea nu este normală. În București avem școli unde se învață în trei schimburi sau sunt peste 37-38 de elevi în clasă' (VIDEO)

Mii de părinţi din toată ţara cer autorităţilor libertatea de a alege dacă îi trimit ori nu pe cei mici la şcolile de stat, din toamnă, în condițiile în care epidemia de Covid-19 este departe de a fi ținută sub control. Cei mai mulţi dintre părinţi spun că au membri în familie care suferă de diferite afecţiuni şi care ar fi în pericol în cazul în care copiii lor s-ar infecta la cursuri.

Noul an școlar urmează să înceapă la data de 14 septembrie, deci în mai puțin de o lună. În acest moment situația generată de noul coronavirus este însă incertă, iar cei mai nemulțumiți sunt părinții. Aceștia cer autorităților să poată alege dacă își trimit sau nu copiii la școală.

Cei mai mulți părinți sunt de părere că situația provocată de epidemia de Covid-19 este critică.

Eugen Ilea, președintele Asociației Naționale de Părinți din București, a declarat pentru B1 TV că proiectul privind normele pentru deschiderea anului școlar se află în dezbatere publică în acest moment și că au fost trimite, numai la nivelul Bucureștiului, sute de cereri în care părinții vor să aibă libertatea de a alege dacă își trimit sau nu copiii la cursuri.

”În aceste norme se scoate în evidență ceeea ce ar trebui să facă autoritățile împreună cu unitățile școale, pentru începerea anului școlar 2020-2021. De departe, în aceste norme este implementată și o declarație pe propria răspundere a părinților, în care aceștia își asumă responsabilitatea pentru trimiterea copiilor la școală.

Noi, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, am transmis către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației ca părinții să aibă opțiunea de a-și trimite sau nu copilul la școală, deoarece obligativitatea aceasta de a începe anul școlar nu este normală având în vedere că acest proiect de norme prevede foarte multe acțiuni pe care unitatea școlară trebuie să le facă, ori în condițiile în care în București avem școli unde se învață în trei schimburi sau sunt peste 37-38 de elevi în clasă, este greu să se implementeze o astfel de distanțare fizică, astfel încât toți copiii să poată începe școala la 14 septembrie.

Părinții se tem. Ori au copii care se află în categoria de risc, ori ei sunt în categoria de risc sau au alți membri ai familiei care sunt în categoria de risc.

Sunt și părinți care au încă această teamă cu privire la îmbolnăvirea copiilor lor. În acest context avem nevoie de această opțiune de a ne trimite sau nu copiii la școală.

La nivelul Capitalei avem câteva sute de cereri ale părinților care doresc să aibă opțiunea de a-și trimite su nu copiii la școală”, a spus Ilea.

