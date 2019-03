Bătaie de joc în Parlament: PSD și ALDE au mimat dezbaterile pe buget, amendamentele Opoziției au fost ignorate complet / Cererea de reexaminare formulată de Iohannis, respinsă de comisii (VIDEO)

Bătaie de joc în Parlament. PSD și ALDE au mimat dezbaterile pe bugetul pe 2019. Coaliția de guvernare a arătat că nu dă doi bani pe procedurile democratice și nu a lăsat Opoziția să citească niciun amendament. Argumentele președintelui Comisiei de buget au fost halucinante: "Dacă mai pierdem vremea, o să adoptăm și bugetul pe 2020", le-a transmis pesedistul Viorel Arcaș celor din Opoziție. Deși de vină pentru adoptarea atât de târzie a bugetului pe acest an este de vină chiar PSD. Așa cum era de așteptat, cererea de reexaminare făcuta de președintele Klaus Iohannis a fost respinsă, informează B1 TV.

