Abrogarea recursului compensatoriu a fost votată, miercuri, de Camera Deputaților în calitate de for decizional, cu 272 de voturi ”pentru” și cinci abțineri.

Legea va merge acum spre promulgare la președintele Klaus Iohannis.

De prevederile recursului compensatoriu vor beneficia persoanele condamnate înainte de intrarea în vigoare a abrogării.

Proiectul a trecut, marți, cu unanimitate de voturi de Comisia Juridică a Camerei Deputaților, cu o serie de amendamente din partea PNL și USR, care vizează revenirea la situația din 2016.

"a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 5 zile executate pentru 4 zile de muncă; b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă; c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopții, se consideră 3 zile executate pentru două nopți de muncă", este varianta din legea supusă aprobării.

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că abrogarea recursului compensatoriu va produce efecte doar pentru viitor și că acest lucru nu înseamnă că după abrogare nimeni nu va mai beneficia de prevederile legii.

