Peste 100 de mineri protestează de 5 zile în subteran şi ameninţă cu greva foamei (VIDEO)

Peste 100 de mineri protestează de cinci zile în subteran, la Paroşeni şi Uricani, şi ameninţă cu greva foamei, informează B1 TV. Minele la care lucrează se închid definitiv peste două luni, iar oamenii sunt îngrijorați că nu vor avea din ce să trăiască.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.