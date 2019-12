Protecţie suplimentară pentru românii care circulă cu avionul. Pasagerii curselor aeriene care nu au fost mulţumiţi pot depune reclamaţii la operatorul aerian şi la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, potrivit unei informări publicate pe site-ul Autorităţii.

Tot mai multi români s-au plâns în ultima perioada că au avut parte de zboruri cu probleme. Fie că vorbim de întârzieri ale aernovaleor, moment în care pasagerii pot pierde chiar şi avioanele de legătură, fie că zboruile s-au anulat pentru diverse motive, pasagerii pot face de acum reclamaţii direct la ANPC printr-o simplă solicitare.

"Dacă un pasager apreciază că i-au fost încălcate drepturile prevăzute în Regulament, recomandăm să adreseze mai întâi o reclamaţie companiei aeriene în cauză. În cazul în care nu este mulţumit de răspunsul primit sau nu a primit niciun răspuns, să depună o reclamaţie la ANPC sau la organismul naţional competent din ţara în care a avut loc incidentul ", susţin reprezentanţii ANPC.

Regulamentul se aplică în cazul zborurilor care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru sau care pleacă de pe un aeroport situat într-un stat care nu este membru al UE spre un aeroport comunitar, iar zborurile sunt efectuate de transportatori UE.

"Dacă reclamaţia se referă la un incident care nu a avut loc pe teritoriul României, dar pasagerul preferă să depună reclamaţia la ANPC, autoritatea o poate transmite organismului competent", se mai arată în comunicatul ANPC.

