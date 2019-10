Parcul Sebastian din Capitală a fost locul de întâlnire al marilor campioni. În frunte cu Nadia Comăneci au fost prezenţi sute de tineri aspiranți la o carieră sportivă. Fundația „Nadia Comăneci” a organizat cel mai mare eveniment de testare și îndrumare sportivă în cadrul celei de-a doua ediții a proiectului "Nadia Sports Experience".

„Cred că e importantă mai mult mișcarea, copiii să se atașeze de o astfel de disciplină și după aceea să continue. Gimnastica e o bază pentru fiecare sport și copiii de la 3-4 ani am observat că iubesc foarte mult să se rostogolească. deci, e extraordinar”, a declarat Nadia Comăneci.

Numai anul trecut au fost selectaţi peste 2000 de copii. O bună parte din aceştia sunt în prezent înregistraţi la diferite cluburi sportive.

”E un eveniment preluat din SUA, unde Nadia face asta deja de vreo 10 ani și ne-am propus să facem ceva similar și în România, în așa fel încât să aducem copiii către sport, să le arătăm mai multe discipline sportive. Avem alături de noi Primăria sectorului 5 și consiliul local”, a declarat Virgil Munteanu, vicepreședintele Fundației ”Nadia Comăneci”.

La Fundația ”Nadia Comăneci” poate să înceapa de pe la 2 ani și jumătate - 3. Avem cursuri de baby gim. Sunt oameni foarte dedicați acolo și care va pot ajuta. Dacă se ajunge spre performanță și spre asta tindem, vă așteptăm la clubul Steaua”, a declarat Steliana Curelea, de la Clubul Steaua.

Nadia Sports Experience se adresează copiilor între 7 și 12 ani și oferă șansa unică de a experimenta și testa abilitățile sportive la peste 10 discipline sportive, printre care gimnastică artistică, judo, atletism, handbal, baschet, rugby sau tenis de masă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.