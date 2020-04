Milioane de români creștin ortodocși au marcat Învierea Domnului, sâmbătă noapte, în condițiile speciale provocate de restricțiile specifice pandemiei de COVID-19. Deși altădată străzile erau pline de credincioși ce mergeau la biserică să celebreze cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, de această dată ele au fost pustii, la fel cum au fost și lăcașurile de cult, unde figurile clericale ale ortodoxiei românești au ținut slujbele fără enoriași. Totuși, evenimentele de la Catedrala Patriarhală și din alte zone ale țării au fost transmise de media, iar Lumina Sfântă a fost adusă de voluntari la casele oamenilor, la fel cum s-a întâmplat și cu Sfintele Paști, astfel că în pofida măsurilor de carantină, Paștele ortodox nu a trecut neboservat. Ba mai mult, poate că situația deosebită din acest an – deși una tristă – l-a făcut și mai special.



„Și astăzi, când oamenii din întreaga lume se află într-o stare de teamă, de tulburare și de neliniște, Hristos Cel Înviat din morți se întâlnește tainic cu noi, pe drumul vieții noastre sau în casele noastre și mai ales în casa sufletului nostru, și ne spune, «nu vă temeți, bucurați-vă!». Pace vouă!”, a fost mesajul Patriarhului Daniel.

Bineînțeles, Paștele în vremea pandemiei a produs și o serie de momente emoționante, cu români ieșind la geamurile caselor să-și mărturisească credința, în speranța că situația provocată de criza coronavirus va fi depășită cât mai repede.

„Învierea lui Hristos astăzi este pentru noi, ca întotdeauna, izvor de lumină și pace, izvor de bucurie, dar și izvor de putere spirituală pentru a lupta cu greutățile vieții, inclusiv pentru a lupta cu boala, cu teama de moarte, cu suferința, cu tot ceea ce în aceste zile ne împresoară, neliniștește, ne pune pe gânduri, ne crează o stare de incertitudine pentru prezentul și viitorul nostru”, a mai ad[ugat Patriarhul Daniel, potrivit Basilica.

La final, Patriarhul s-a rugat lui Dumnezeu să le dăruiască „sănătate celor bolnavi, răbdare și pricepere tuturor medicilor și întregului personal medical, consolare celor îndoliați și odihnă sufletelor decedați”. I-a amintit, de asemenea, pe preoții și voluntarii care au avut o activitate intensă în condițiile de criză și pe toți cei care lucrează spre binele poporului român.

Tuturor celor aflați în case din cauza pandemiei, Patriarhul Daniel le-a transmis „Sărbători de Paște cu sănătate și pace, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu”.

