Paștele, sărbătorit de peste 1.500.000 de catolici și protestanţi din România (VIDEO)

A fost Noaptea Sfântă a Învierii pentru credincioşii catolici din toată lumea! Este prima zi de Paşte pentru mai bine de un milion de catolici şi protestanţi din România. Azi noapte oamenii au mers la slujbă şi au luat lumina iar astăzi vor participa la Liturghie. Este al doilea an în care sărbătoarea se desfaşoară cu reguli speciale, în pandemie.

Peste un milion și jumătate de credincioși catolici și reformați din România sărbătoresc Paștele. Slujba de Înviere s-a desfășurat în condiții aparte și în acest an. Este cel de al doilea Paște în pandemie.

Spre deosebire de anul trecut, acum oamenii au putut merge la biserică. Restricțiile de circulație au fost ridicate până la ora 2:00, tocmai pentru a face posibilă participarea credincioșilor la ceremonialul religios. Slujbele au fost oficiate cu respectarea măsurilor sanitare în vigoare și anume purtarea măștii și distanțarea fizică.

Chiar dacă ceremoniile din bisericile din România au fost restrânse din cauza pandemiei, au fost la fel de solemne ca în trecut și la fel de încărcate de speranță și de liniște sufletească.

