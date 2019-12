Patinoarul lui Țiriac scapă de demolare, dar va fi protejat: "Să spună că trenul nu poate să cadă acolo nici dacă vine bomba!"

Ion Țiriac a anunțat că autoritățile au decis să nu dărâme patinoarul pe care omul de afaceri îl deține în Otopeni. Inițial s-a anunțat că linia de cale ferată care va lega aeroportul de Capitală nu poate fi construită fără demolarea patinoarului din Otopeni. Ion Țiriac a declarat de curând că are promisiuni că se va face un zid de protecție față de calea ferată.

"Se pare că patinoarul nu-l mai dărâmă pentru că îmi face protecţie totală faţă de calea ferată. Dar nu mai fac universitatea pe care trebuia să o fac acolo. Mie mi se pare imposibil, şi peste tot în lumea asta e la fel, ca linia de cale ferată să treacă la 6 metri şi jumătate de geamul hotelului sau de cel al blocului de birouri. Dar la noi totul e posibil. La mine, la patinoar, linia de cale ferată e la 22 de metri şi mi s-a promis că se face o haltă acolo, să fie primit... măcar vor avea copiii cu ce să vină la patinoar, că e mai greu cu autobuzul de ajuns acolo" a declarat Ion Țiriac citat de Agerpress.

Omul de afaceri a mai precizat că în cazul în care zona nu va fi securizată plănuiește să renunțe la patinoar, în special în urma unor evenimente tragice care s-au petrecut în situații similare.

’’Dar eu în afară de haltă şi de izolarea fonică am nevoie şi de altceva la patinoar. Am nevoie de un zid ceva, o protecţie. Pentru că dacă e o şansă de unu la un milion să mi se întâmple o nenorocire? Ca la Colectiv sau cum mi s-a întâmplat în Spania, la sala unde am jucat 12 ani şi din cauza unor nemernici care au închis uşile şi aşa mai departe şi au murit 5 copii. Deci patinoarul trebuie protejat, să vină nişte ingineri şi să spună că trenul nu poate să cadă acolo nici dacă vine bomba... Că altfel eu îl dau cadou cui vrea. Nu am niciun fel de problemă să dau patinoarul. Domnul Orban zice că nu dărâmă patinoarul şi că face zidul... Să facă, mai întâi să văd. Altfel să-l ia cine vrea, să-l ia să-l mute", a adăugat Ţiriac.

Deocamdată lucrările la această linie de cale ferată sunt oprite în urma unor decizii în instanță. Distanța căii ferate față de localitate ar urma să afecteze mai multe locuințe care se află în zonă iar proprietarii își caută dreptatea în instanță.