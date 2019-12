Patriarhul Daniel își sărbătorește ziua onomastică / Sute de credincioși, prezenți la Liturghie. La Catedrala patriarhală e și fostul principe Nicolae (VIDEO, FOTO)

Patriarhul Daniel își sărbătorește marți ziua onomastică. În zi de prăznuire a Sfântului Proroc Daniel, Preafericitul are un program special.

De dimineață, acesta săvârșește Liturghia, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în Catedrala patriarhală. Sute de credincioși sunt prezenți. Printre invitații speciali se numără și fostul principe Nicolae.

Liturghia e urmată de „slujba de Te-Deum în semn de recunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru ocrotirea şi ajutorul dăruite Patriarhului României în slujirea Bisericii Ortodoxe Române”, arată programul oficial.

La ora prânzului este programat, în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, un moment festiv în timpul căruia vor fi prezentate mesajele de felicitare

