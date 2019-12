Patronul restaurantului Beirut din Constanța, unde trei dansatoare au ars de vii într-un incendiu produs în localul său, a fost prins, vineri, la Cluj.

George Karam a fost condamnat la 8 ani și o lună de închisoare și despăgubiri de 1 milion de euro.

