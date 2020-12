Patronul unui local din București anunță greva fiscală: Ne-am trezit cu primăria pe cap. Că am depășit prin distanțarea meselor suprafața autorizată pentru terasă. Adică pentru că am distanțat mesele trebuie să plătim în plus

Patronul unui cunoscut local din București anunță că va face grevă fiscală în condițiile în care aautoritățile locale le cer bani în plus pentru că prin distanțarea meselor pe terasă a fost depășită suprafața autorizată. Într-o postare pe Facebook, Andrei Șoșa, patronului pub-ului Energiea spune că taxa suplimentară cerută de primărie vine în contextul în care din cauza scăderii temperaturilor există din ce în ce mai puțini clienți care se încumetă să stea la terasă. ”Cu toate cele potrivnice nu o să închidem.”Dar nici nu mai plătim nimic”, a scris bărbatul în postarea sa.



”Facem GREVĂ FISCALĂ!!! Ne-am trezit la Energiea cu primăria pe cap. Că am depășit prin distanțarea meselor suprafața autorizată. Adică pentru că am distanțat mesele trebuie să platim în plus.

La televizor și în campanie toți au promis ajutoare pentru HORECA. În realitate - NADA, ZERO...

Oamenii ăștia chiar nu înțeleg că noi de luni de zile lucrăm în pierdere, că supraviețuim din împrumuturi. Că nu închidem și ne luptăm cu morile de vânt din ambiția de a rămâne pe piață, dar cel mai important pentru că nu vrem să dăm OAMENI afară. Și e vorba de peste 100 de angajați.

Din punct de vedere al afacerii ne-ar fi mult mai ușor să închidem și să redeschidem cănd se termină nebinia. Avem veniturile la 30-40%, iar cheltuielile s-au dus în cer. Gaz/ curent încălzitoare, spirt, măsti, comisioane imense la livratori, ambalaje de tot felul, reclamă agresivă pe facebook...

Mai vine si DITL-ul și îți dă o scatoalcă...

Cum să mă obligi ca stat să nu las oaspeții în interior (nu contest asta - mi se pare o măsura preventivă justă), și să vii și să ceri bani în plus pentru că avem mesele distanțate pe terasă. Penibilul situației e că vin acum în mijlocul iernii când oricum nu plăteam niciun fel de taxă de terasă pentru că aveam închis într-un an normal.

Nu mai spun că avem o gramadă de zile fără niciun oaspete (din cauza vremii) și în restul zilelor avem din ce în ce mai puțin curajoși care se încumetă să stea la 2 grade. Și asta în ciuda cheltuielilor pe care le-am facut cu încălzitoarele. Absurdistanul”, a scris patronul de local în postarea sa.

În ciuda tuturor dificultăților cu care se confuntă, acesta spune că nu își va închide terasa, dr nici nu va plăti vreo taxă suplimentară.

”Cu toate cele potrivnice nu o să închidem. Dar nici nu mai plătim NIMIC. Îi așteptăm să vină cu jandarmii să ne ridice mesele. Niște polonice mai găsim și noi în bucătărie”, a mai scris acesta.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un detaliu tulburător. A fost prea târziu

Patronul unui local din București anunță greva fiscală: Ne-am trezit cu primăria pe cap. Că am depășit prin distanțarea meselor suprafața autorizată pentru terasă. Adică pentru că am distanțat mesele trebuie să plătim în plus