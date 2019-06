Fără acte de violenţă în curtea şcolilor, fără incidenţe majore în timpul orelor de curs şi zero accidente rutiere în preajma unităţilor de învăţământ din Sectorul 4 al Capitalei. De toate acestea s-au bucurat cei 38.590 de copii care învaţă la şcolile, liceele şi grădiniţele din acest sector în anul şcolar 2018- 2019.

