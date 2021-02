Paul al României și Remus Truică încearcă să scape de condamnare: Cei doi vor anularea sentinţei în dosarul "Ferma Băneasa" (VIDEO)

Prinţul Paul, dat în urmărire internaţională, încearcă să scape de condamnare. Paul al României şi Remus Truică cer anularea sentinţei în dosarul "Ferma Băneasa". În luna decembrie, Prințul Paul a primit o condamnare de trei ani și patru luni de închisoare în acest dosar, în timp ce Remus Truică a fost condamnat la șapte ani de detenție.

La aproape două luni de la decizia de condamnare în dosarul ”Ferma Băneasa”, Prințul Paul încearcă să scape de condamnare. Asta în condițiile în care, chiar înainte de decizia definitivă a instanței, acesta a fugit din România, fiind apoi dat în urmărire internațională prin Interpol. Prințul Paul nu a fost încă localizat, iar potrivit primelor informații, acesta ar fi fugit în Portugalia, unde deține mai multe proprietăți, iar ulterior ar fi ajuns în Italia, stat în care se află mai muți români condamnați definitiv la pedepse cu închisoarea.

Aceasta este prima cale de atac la care apelează Prințul Paul după condamnare.

