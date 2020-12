Paul van Dyk a împlinit 49 de ani. Pionierul muzicii trance, mărturisiri emoționante despre copilăria sa în spatele Cortinei de Fier

Numele lui Paul van Dyk este sinonim cu muzica trance. Pionier al acestui gen muzical înainte ca măcar acesta să fie botezat efectiv, producătorul și DJ-ul german, care astăzi împlinește 49 de ani, i-a creionat caracteristicile cu remixurile sale timpurii. Una dintre piesele de referință în acest sens este cu siguranță „For An Angel”.

Cine este Paul van Dyk, pionierul muzicii trance, care astăzi împlinește 49 de ani

Odată cu aplombul pe care l-au capătat producțiile sale, dar și cultura DJ din State, van Dyk a devenit un star internațional. Forbes l-a numit unul dintre cei mai grozavi DJ de pe planetă în anul 2012. El s-a clasat între primii 20 din Top 100 realizat de DJ Mag timp de 15 ani, ajungând pe locul 1 de două ori, în 2005 și 2006. Când Grammy a introdus cea mai bună categorie de album electronic / dance în 2005, „Reflections” a lui van Dyk a primit o nominalizare. Germanul a câștigat, totuși, un Grammy abia în 2008, pentru remixul la coloana sonoră din The Dark Night, care a obținut cel mai bun scor ca album de coloană sonoră pentru film, televiziune sau alte materiale vizuale, potrivit Billboard.

În ultimii 16 ani, van Dyk a lansat nouă albume de artiști și a vândut milioane de discuri. Cel de-al 10-lea LP, Guiding Light, a fost gata de lansare în această primăvară, însă pandemia l-a determinat pe van Dyk să lanseze al cincilea album de remix, Escape Reality, care reimaginează una dintre cele mai memorabile melodii ale germanului în versiuni non-dancefloor mai potrivite pentru publicul ascultător de acasă.

În același articol din aprilie, Billboard relata că, în timpul carantinei generate de criza COVID-19, van Dyk le-a oferit iubitorilor de muzică și un flux live săptămânal – Sunday Sessions – de la casa sa din Berlin. Acest program a venit să completeze emisiunea săptămânală VONYC de la Dash Radio, care numără deja sute de episoade. După lansarea Escape Reality, van Dyk a vorbit despre copilăria sa în Berlinul de Est, reapariția muzicii trance și schimbările din aceste vremuri fără precedent.

„Am crescut în Germania de Est, dar bunica mea avea voie să călătorească în Vest. A făcut contrabandată cu un disc pentru mine. (...) Acolo unde trăiam în Berlinul de Est eram la 600 de metri distanță de clubul din Berlin, UFO. Zidul Berlinului era între mine și club, ceea ce a creat o anumită foame de a experimenta această muzică pe viu. O ascultam la radio tot timpul și auzeam despre ce se întâmplă în cluburile din Berlinul de Vest, însă nu puteam merge niciodată. Acea energie și vibrația respectivă au avut cu siguranță un impact asupra mea. Muzica nu era numai un sunet care mă entuziasma. A fost și o poartă către o societate liberă pentru mine. Ascultarea acestei muzici în spatele Cortinei de Fier m-a conectat la lume”, a spus Paul van Dyk.

„Mama mea era designer interior. Am făcut o ucenicie ca tehnician de difuzare în Germania de Est, lucru care s-a încheiat când ne-am mutat la Hamburg, când aveam 17 ani și am început o ucenicie ca tâmplar. Mama mea m-a crescut foarte atent, pentru a avea o profesie adecvată, pentru a avea o slujbă. Când i-am spus că n-o să mai fac chestia asta cu tâmplăria, o să fac treaba asta cu muzica, mi-a spus că are încredere în mine”, a adăugat artistul.