Pavilion separat pentru suspecții de coronavirus la Spitalul Matei Balș. Adrian Streinu-Cercel: „Este mult sub mortalitatea gripei sezoniere” (VIDEO)

La Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș a fost deschis un pavilion separat pentru pacienții suspecți de coronavirus, în condițiile în care camerele de gardă au căzut într-o adevărată „buluceală”, a afirmat prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul spitalului.

„În ciuda faptului că am făcut apeluri nenumărate ca aceste persoane să stea izolate la domiciliu și să își anunțe medicul de familie, și să ia medicația prescrisă de către medicul de familie. În momentul de față, generăm la nivelul camerelor de gardă o buluceală. Orice măsură de limitare a acestui acces nu poate fi pusă în practică, motiv pentru care pacienții care sunt cu potențiale infecții cu coronavirus a trebuit să deschidem un pavilion separat pentru a-i putea primi în acel lăcaș”, a afirmat Adrian Streinu-Cercel, în declarația de presă de la sediul MAI, unde actorii din sector au prezentat cel mai recent set de măsuri pentru prevenirea unei eventuale epidemii de coronavirus.

El a explicat că, peste weekend, 1.042 de persoane s-au prezentat la Spitalul Matei Balș, dintre care 336 au fost diagnosticate cu gripă sezonieră.

„Noi trebuie să privim cu foarte mare atenție care este indicele de mortalitate și care este rata de atac a acestui virus. Până la ora aceasta la care noi facem vorbire, avem o rată de atac care este relativ mică. Avem o mortalitate care este mult sub mortalitatea gripei sezoniere, de care văd că nu mai vorbim absolut deloc”, a adăugat Streinu-Cercel.

