PĂZEA, CĂ VINE: Anamaria Prodan intră în POLITICĂ! Ce partid va avea parte de FAIMA cunoscutei impresare. E BOMBA bombelor...

Anamaria Prodan lovește din nou! De această dată, în politica românească.

Celebra impresară a anunțat că intră în politică, dar și partidul în care se duce.

"Îmi doresc, e o idee care începe să prindă contur. Aș vrea să fac ceva ok. Să rămân să fac istorie și pe partea asta. În ceea ce privește partidul, nu m-am regăsit momentan nicăieri. Mă uit, îmi plac anumite idei din fiecare stângă și dreaptă și de asta am și așteptat, că propuneri am avut de-a lungul timpului, multe, dar am așteptat să văd ce rămâne bun și dacă eu mă pot plia pe problema aia. Eu sunt Anamaria Prodan Reghecampf, pe mine nu mă inventează niciun partid, nicio televiziune, nimic. Eu dacă intru undeva se face liniște din toate punctele de vedere. Eu dacă vorbesc, se face liniște și cuvântul meu este ascultat. Lumea mă iubește la nebunie! E vorba de putere! Întotdeauna voi fi pe partea bună a lucrurilor", a declarat Anamaria Prodan, în direct la Realitatea PLUS.

"... Cred cu tărie că dacă aș intra într-un partid, cu siguranță aș vorbi cu numărul unu din partidul ăla, niciodată cu altcineva. Ei pe mine nu au cum să mă ajute, eu îi ajut pe ei. Eu dacă aleg să merg undeva, vorbesc direct cu numărul unu din partidul ăla și fac ceva ca acel numărul unu să rămână numărul unu", a mai spus impresara.

"Mama mea spre exemplu, când a decis să intre în PSD, mama mea a luptat pentru această doctrină mai mult decât a luptat pentru ceva drag familiei. Adică ea chiar a crezut în chestia asta și a făcut lucruri mărețe și a dotat Ambasadele din străinătate cu costume populare. În asta a crezut ea foarte tare, ca așezământul cultural și tradiția să fie duse mai departe. Datorită faptului că familia mea, mama mea a activat în PSD atât de mulți ani, de pe vremea lui Ion Iliescu, imediat după Revoluție, deci ea a crezut foarte tare în chestia asta", a mai completat Prodanca.

Cât de hotărâtă e să intre în politică? "Sunt undeva 50% - 50%. Nu este ceva ce vreau mâine. Că dacă îmi doresc să intru mâine, intru mâine. La mine toate lucrurile astea sunt calculate. Nu e nimic haotic. Eu îmi calcultez și aștept momentul potrivit", a mai spus Anamaria Prodan.