Pe ce șosele noi vor putea circula românii până la sfârșitul lui 2020: Explicațiile ministrului Transporturilor (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat marți, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că până la finalul lui 2020, românii vor putea circula pe 315 kilometri de drumuri naționale, variante ocolitoare, autostrăzi finalizate în cursul acestui an.

”Până la sfârșitul anului, românii vor beneficia de 315 kilometri de drumuri naționale, variante ocolitoare, autostrăzi, date în trafic, modernizate în acest an. Cum? 46 de kilometri de autostradă dați în trafic – 21 în decembrie anul trecut, după ce am preluat acel «muzeu în aer liber», Lugoj-Deva, lotul 3, după 5 săptămâni am realizat expertizele necesrae, am făcut lucrările la podul peste Mureș. 25 de kilometri de autostradă dați în trafic pe Autostrada Transilvania în luna septembrie, Iernut-Chețani și Biharia Borș. Până la sfârșitul anului, în condițiile în care avem un progres fizic de peste 90% la unele loturi, avem șanse foarte mari – depinde foarte mult și de condițiile meteo – să dăm în trafic încă 43 de kilometri de autostradă: Sebeș-Turda, lotul 1, 17 kilometri, 95% progres fizic; cei 17 kilometri din varianta ocolitoare Bacău, în regim de autostradă, va fi primul tronson de autostradă finalizat și dat în trafic, din regiunea Moldovei; Râșnov-Cristian, sunt 10 kilometri, este primul tronson din Autostrada Brașov-Comarnic și va fi finalizat în condițiile în care atât varianta ocolitoare Bacău, cât și Râșnov-Cristian au termen de finalizare anul viitor în luna august, respectiv ianuarie 2022. Deci se poate să finalizăm autostrăzi în România cu șase luni sau un an mai repede, nu să întârziem trei-patru ani cum, din păcate, se întâmplă pe unele loturi.

Așadar, 315 kilometri de autostrăzi, drum expres, variantă ocolitoare, drum național modernizat în acest an și aproape 90 de kilometri de autostradă”, a declarat Lucian Bode.

Klaus Iohannis:Trebuie să ne ținem de termene și să avansăm mult mai repede cu lucrările de infrastructură

Prezent, în luna septembrie, la inaugurarea tronsonului Iernut-Cheţani, din Autostrada Transilvania, președintele Klaus Iohannis a cerut ca lucrările de infrastructură din România să avanseze mai repede.

”Am venit pentru a da un semnal ca trebuie să lucrăm mai repede, trebuie să ne ținem de termene și să avansăm mult mai repede cu lucrările de infrastructură. Acest eveniment este un punct intermediar pentru că mai avem foarte, foarte mult de lucru în România. (...) Prezența mea, astăzi, aici, vrea să arate că mă interesează și voi rămâne conectat la aceste proiecte pentru că îmi dau seama de importanța lor. Dezvoltarea infrastructurii în România este nu doar o dorință politică de campanie, este o necesitate de bază. Avem ambiția să finalizăm Autostrada Transilvania, Autostrada Unirii, Valea Prahovei, Valea Oltului și multe alte lucrări pe care le-am planificat și pe care, de data assta pot să vă asigur, le vom realiza într-un timp surprinzător de scurt”, a mai spus Klaus Iohannis.