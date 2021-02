Ce pedeapsă riscă preotul din Suceava implicat în cazul bebelușului mort după botez

Bebelușul din Suceava, internat la terapie intensivă după ce a fost botezat, a murit. Copilul ar fi inhalat o cantitate mare de apă atunci când a fost scufundat în cristelniță. În prezent, sunt două anchete în desfășurare în acest caz: una a Poliției pentru ucidere din culpă, iar alta la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților care îi vizeaza pe slujitorii bisericii.

Bebelușul a murit, luni dimineață, în jurul orei 6.00. Micuțul era internat la terapie intensivă, fiind intubat și ventilat mecanic, după cum notează Monitorul de Suceava.

Acesta a ajuns la spital la finalul săptămânii trecute, după slujba de botez. Bebelușul ar fi fost scufundat complet în apă, iar la scurt timp, ”preotul a sesizat că s-a moleșit, a anunțat imediat la 112 și a venit un echipaj SMURD”, după cum a declarat protopopul Doru Budeanu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Dan Teodorovici, la sosirea echipajului SMURD, bebelușul era în stop cardiorespirator, fiind ulterior resuscitat și apoi dus la spital.

În primă instanță, polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Acum, însă, în condițiile în care bebelușul a decedat, fapta va fi încadrată la ucidere din culpă. În acest moment, se fac cercetări in rem, adică față de faptă, însă este posibil ca acestea să fie îndreptate către preotul care a oficiat slujba de botez. Pedeapsa pentru fapta de ucidere din culpă este de cuprinsă între un an și cinci ani de închisoare.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, preotul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a explicat cum ar trebui să fie scufundat în cristelniță un bebeluș pentru ca viața să nu-i fie pusă în pericol.

”Poziția Patriarhiei Române față de această tragedie prin care trece această nefericită familie este una care s-a materializat prin intervenția personală pe care am făcut-o în cursul dimineții. Am vorbit cu omologul meu de la Arhiepiscopia Sucevei. În acest moment se lucrează la un comunicat amănunțit, explicativ în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. E o anchetă în derulare. În ortodoxie, în toate bisericile ortodoxe, Taina Botezului se face prin afundare. Este un fundament canonic pentru asta. Însă, dincolo de acest lucru, există contexte, realități care nu trebuie ignorate. În primul rând, un bebeluș trebuie să fie într-o stare perfect integră de sănătate atunci când este adus pentru a fi botezat. Există și botez de necesitate în caz de boală gravă, de fragilitate maximă a copilașului. Acest botez de necesitate nu presupune afundarea, ci doar botezarea prin turnarea apei asupra creștetutul micuțului, în numele Sfintei Treimi.

Ceea ce s-a întâmplat la Suceava, dincolo de tragismul cazului, reprezintă un subiect de amnchetă foarte serioasă pentru că există o tehnică, o practică pe care orice preot trebuie să o stăpânească deplin atunci când oficiază un botez. Este un lucru care se studiază în timpul orelor de liturgică practică și care presupune protejarea gurii și a nasului copilașului cu palma dreaptă a părintelui. (...) Corect aplicată această tehnică, nu periclitează niciodată viața unui bebeluș”, a declarat Vasile Bănescu.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a precizat și că preotul din Suceava este foarte afectate de această tragedie.

”Părintele este deznădăjduit. Este cineva care, firește, a botezat de-a lungul vieții sale, probabil mulți alți copii. Ceea ce s-a întâmplat este foarte dureros și, în acest moment, trece prin lucruri prin care nimeni dintre noi nu ar vrea să treacă”, a mai spus Vasile Bănescu.

